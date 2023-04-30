По мнению экономиста Олега Пендзина, это нужно для того, чтобы облегчить себе механизмы обхода санкционных ограничений по продаже нефти третьим странам. Такую мысль он выразил 24 Каналу.

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"Когда вы даете информацию о добыче нефти, вы даете возможность рассчитать ваш ВВП и оценить общий баланс рынка нефти в мире и понять, где эта нефть убегает", – отметил экономист.

Россия пытается перекрыть убытки

Россия потеряла много нефтяных доходов в связи с введением потолка цены. Однако по состоянию на сегодняшний день средняя цена на российскую нефть марки Urals составляет 53 – 54 доллара за баррель, а средняя цена всего экспорта выше, чем прайскеп. Это объясняется тем, что есть страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия, которые не присоединились к санкционным ограничениям. Там вопрос с граничной ценой так остро не стоит.

Это ответ по поводу того, почему страны G-7 не понижают прайскеп. То, что сегодня контролируется, и так продается ниже прайскепа. А там, где ситуация контролю не поддается, потому что это страны, которые не присоединились к санкционным ограничениям, прайскеп устанавливать нет смысла,

– констатировал Пендзин.

Формально Россия даже нарастила произведение нефти за последний квартал. Таким образом государство агрессор пытается перекрыть тот ущерб, который он получает от прайскепа.

Кроме того, достаточно большой теневой танкерный флот. В 11 пакете санкций предлагают ввести довольно интересное ограничение: разрешение на обслуживание танкеров в портах присоединившихся к санкционным ограничениям предоставляется только в том случае, если у них есть трекер. То есть корабли должны быть легально зарегистрированы.

"Таким образом мир пытается выбить из России возможность активного использования теневого танкерного флота, который везет неучтенную нефть, с неизвестным прайскепом в страны третьего мира", – подытожил экономист Олег Пендзин.

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