На переконання економіста Олега Пендзина, це потрібно для того, щоб полегшити собі механізми обходу санкційних обмежень щодо продажу нафти третім країнам. Таку думку він висловив 24 Каналу.

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"Коли ви даєте інформацію щодо добутку нафти, ви даєте можливість розрахувати ваш ВВП та оцінити загальний баланс ринку нафти у світі і зрозуміти, де ця нафта тікає", – відзначив економіст.

Росія намагається перекрити збитки

Росія втратила чимало нафтових доходів у зв'язку із введенням стелі ціни. Проте станом на сьогодні середня ціна на російську нафту марки Urals становить 53 – 54 долари за барель, а середня ціна всього експорту вища, ніж прайскеп. Це пояснюється тим, що є країни Південно-східної Азії, є Китай, є Індія, які не приєдналися до санкційних обмежень. Там питання з граничною ціною так гостро не стоїть.

Це відповідь з приводу того, чому країни G-7 не понижують прайскеп. Те, що сьогодні контролюється, і так продається нижче прайскепу. А там, де ситуація контролю не піддається, через те, що це країни, які не приєдналися до санкційних обмежень, прайскеп встановлювати немає сенсу,

– констатував Пендзин.

Формально Росія навіть наростила добуток нафти за останній квартал. У такий спосіб держава агресорка намагається перекрити ті збитки, які вона отримує від прайскепу.

Крім того, є достатньо великий тіньовий танкерний флот. В 11 пакеті санкцій пропонують ввести доволі цікаве обмеження: дозвіл на обслуговування танкерів в портах країн, які приєдналися до санкційних обмежень, надається лише у тому випадку, якщо вони мають трекер. Тобто кораблі мають бути легально зареєстровані.

"Таким чином світ намагається вибити з-під Росії можливість активного використання тіньового танкерного флоту, який везе необліковану нафту, з невідомим прайскепом в країни третього світу", – підсумував економіст Олег Пендзин.

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