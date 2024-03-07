Кому надо проводить поверку

Поверку должны проводить все граждане в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.

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Инициировать поверку могут как владельцы счетчиков, так и энергоснабжающие компании. Поставщики услуг обычно сами информируют клиентов о необходимости проверки.

Обратите внимание! Если у потребителя нет информации о последней дате поверки счетчика, представители коммунальных служб или соответствующих учреждений самостоятельно свяжутся с ним для проведения проверки. Процесс может включать демонтаж счетчика для анализа его технических параметров и его повторную установку после завершения поверки.

Как проходит поверка

Процесс поверки счетчиков может длиться до пяти дней. Аккредитованные специалисты посещают место расположения счетчика для выполнения необходимых действий по проверке и настройке. В отдельных случаях счетчик может быть временно снят для более детального анализа.

Расходы на поверку счетчиков распределяются следующим образом:

Проверка счетчиков для газа и электроэнергии осуществляется за счет поставщика, поэтому потребителям не нужно оплачивать эти услуги.

В случае со счетчиками воды и тепла, если стоимость поверки не включена в тариф, расходы покрываются самими потребителями.

Завершение процедуры поверки подтверждается выдачей официального документа (акта или протокола), фиксирующего ее результаты. В случае обнаружения дефектов или расхождений, счетчик может быть заменен или отремонтирован.

Важно! Игнорирование сроков поверки может привести к прекращению поставки коммунальных услуг или наложению штрафов.