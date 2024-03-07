Кому надо проводить поверку
Поверку должны проводить все граждане в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.
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Инициировать поверку могут как владельцы счетчиков, так и энергоснабжающие компании. Поставщики услуг обычно сами информируют клиентов о необходимости проверки.
Как проходит поверка
Процесс поверки счетчиков может длиться до пяти дней. Аккредитованные специалисты посещают место расположения счетчика для выполнения необходимых действий по проверке и настройке. В отдельных случаях счетчик может быть временно снят для более детального анализа.
Расходы на поверку счетчиков распределяются следующим образом:
- Проверка счетчиков для газа и электроэнергии осуществляется за счет поставщика, поэтому потребителям не нужно оплачивать эти услуги.
- В случае со счетчиками воды и тепла, если стоимость поверки не включена в тариф, расходы покрываются самими потребителями.
Завершение процедуры поверки подтверждается выдачей официального документа (акта или протокола), фиксирующего ее результаты. В случае обнаружения дефектов или расхождений, счетчик может быть заменен или отремонтирован.