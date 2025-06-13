Поверка квартирных счетчиков: когда и кто ее должен проводить

Межотапливающий сезон – оптимальное время для проведения поверки счетчиков тепла и горячей воды. Процедура является обязательной и необходима для определения пригодности приборов учета и корректных начислений в платежках.

Когда нужно проводить поверку счетчиков

Поверку квартирных приборов учета необходимо проводить в среднем раз в 4 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

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Как сообщают в компании, потребители получают автоматические оповещения о приближении срока поверки. Кроме того, дату завершения межповерочного интервала можно проверить самостоятельно – в паспорте счетчика или в свидетельстве о его предыдущей поверке.

После прохождения соответствующей процедуры будет предоставлено свидетельство с подтверждением точности работы прибора. Полученные копии документов по поверке нужно передать в ЦКС дистанционно или лично в сервисный центр. Это нужно для актуализации данных в информационно-аналитической системе.

Кто должен заказывать поверку счетчика

Также поверку квартирных приборов учета клиенты могут заказывать самостоятельно. Ее осуществляют только лицензированные компании, перечень которых – на сайте Министерства экономики Украины. По результатам поверки выдается свидетельство, подтверждающее точность работы счетчика.

Детали относительно поверки счетчиков киевляне могут уточнить у операторов горячей линии "Киевтеплоэнерго" по телефону: (044) 207-88-88.

Вовремя поверенный счетчик гарантирует, что в платежке будут отображаться только фактически потребленные объемы тепла и горячей воды. В случае просрочки поверки, согласно законодательству, начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период.

Обратите внимание! За счет платы на абонентское обслуживание осуществляется обслуживание и поверка только домовых приборов учета. Поверка квартирных счетчиков осуществляется за счет клиента.