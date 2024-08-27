Нужна ли поверка счетчиков, в военное время 2024

С июня 2023 года в Украине возобновили обязательную процедуру поверки счетчиков. Граждане, у которых наступил срок выполнения этой процедуры – должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

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Однако отложить процедуру могут:

граждане, проживающие на временно оккупированной территории: поверка может не происходить до конца военного положения и через 3 месяца после;

лица, проживающие на территории активных боевых действий: процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после.

Напомним! Если процедура не происходит вовремя, объем потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.

Кто платит за поверку