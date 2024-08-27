Чи потрібна повірка лічильників, у військовий час 2024
Від червня 2023 року в Україні відновили обов'язкову процедуру повірки лічильників. Громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури – мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.
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Проте відкласти процедуру можуть:
- громадяни, що проживають на тимчасово окупованій території: повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після;
- особи, які проживають на території активних бойових дій: процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після.
Нагадаємо! Якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.
Хто платить за повірку
- Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника.
- Повірку водоміра оплачує споживач, адже зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур.