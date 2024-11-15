Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа

Дональда Трампа избрали новым президентом США. Теперь многие страны обеспокоены тем, каким будет вектор новой американской политики.

На какие страны повлияет политика Трампа больше всего

Трамп анонсировал, что США могут ввести таможенные тарифы. Именно поэтому, страны, имеющие наибольшую экономическую зависимость от американцев, потенциально будут испытывать ухудшение, сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг Джорджа Саравело из Deutsche Bank.

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Больше всего внедрение таможенных тарифов повлияет именно на Мексику. Вьетнам и Канада заняли второе и третье место в рейтинге.

Также весомые потери будут испытывать:

Малайзия;

Таиланд;

Сингапур;

Корея.

А вот Китай, который обычно используют в своей риторике трамписты, пострадает очень мало.

Обратите внимание! Данные рейтинга свидетельствуют, что от таможенной политики Трампа будут страдать именно союзники США.