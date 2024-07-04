Акцизы на топливо вырастут уже с 1 сентября: Комитет одобрил повышение
4 июля 2024, 14:45Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
С 1 сентября 2024 года в Украине будет действовать новый акциз на топливо. Его планировали ввести раньше, но решение отложили из-за отсутствия согласованной позиции относительно размера акцизной ставки на сжиженный газ.
Новые акцизы на топливо в Украине
Комитет одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо в Украине. Законопроект о повышении акциза на топливо должен был вступить в силу еще 1 июля.
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Впрочем, акцизы таки вырастут, однако с 1 сентября 2024 года. То есть, ставки акцизов на топливо в Украине повысятся, в зависимости от вида топлива:
- на бензины – до 242,60 евро за 1 000 литров;
- на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1 000 литров;
- на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1 000 литров.
А также, уже с 1 января 2028 года ставки акцизов будут следующими:
- на бензин – 359 евро за 1 000 литров;
- на дизельное топливо – 330 евро за 1 000 литров;
- на автогаз – ранее ставка должна была составлять 250 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.