Рост цен осенью: какой будет стоимость бензина в сентябре

Несмотря на улучшение экономической ситуации в стране, все же инфляция сказывается. Цены остаются высокими и, вероятно, будут снова расти с сентября этого года.

Почему может подорожать бензин

Удорожание бензина – это закономерная тенденция роста цен на нефть. С 1 июля уже была повышенная стоимость дизеля, он теперь стоит на 8 – 10 гривен дороже. Бензин сейчас имеет цену на 10 – 12 гривен выше, чем в июне.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Розничные цены отстают, то есть, условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 гривен за 2 месяца, то розничные всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2-3 гривны.

Эксперт считает, что к концу лета бензин обойдется в 57 – 58 гривен за литр, дизель – 56 гривен.

Однако кризиса среди населения точно не стоит ожидать, поскольку компании успели сделать большие запасы топлива. По мнению Куюна, значительный рост цены будет в случае, мировая нефть будет стоить 90 долларов за баррель. Тогда стоимость горючего составит более 60 гривен.

Не знаю, сможет ли рынок удержаться в них или нет, но это действительно уже будет такой вызов серьезный. Если будет 85 долларов, как последние несколько недель, то в принципе, я думаю, что цена задержится на том уровне, который будет достигнут к концу лета.

– считает Куюн