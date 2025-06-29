В Верховной Раде появился законопроект о поэтапном повышении минимальной зарплаты в Украине. Когда возможен рост и какие условия для этого нужны, читайте далее.

Может ли вырасти минимальная зарплата в Украине

Сейчас минимальная зарплата 8 тысяч гривен. Законодатели предлагают поднять ее почти до 11 тысяч, а именно до 10 800 гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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