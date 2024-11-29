"Здравый смысл победил": повышение налогов будет таки с 1 декабря

Ситуация с повышением налогов в Украине остается напряженной. После того как Президент Украины подписал соответствующий закон, появилась информация о том, что он вступит в силу уже с 29 ноября. Какие риски это несет для украинцев, читайте далее.

Когда вступит в силу закон о повышении налогов

Закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

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До этого закон об историческом повышении налогов был опубликован в газете "Голос Украины" 28 ноября. Поэтому он должен был вступить в силу с 29 ноября.

Заметьте! Как отмечает Гетманцев, если бы закон вступил в силу 29 ноября, то военный сбор по новой ставке нужно было бы удержать за последние два дня ноября.

Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Бессонная ночь и есть результат – ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника

Как сообщалось ранее, повышение налогов предусматривает следующие изменения для украинцев: