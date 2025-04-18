Для получения повышенных выплат: кому из украинцев следует обратиться в ПФУ с заявлением

В Украине пенсионные выплаты получат не только те лица, которые уже вышли на заслуженный отдых. В частности пенсии предоставляются тем украинцам, что еще продолжают работать.

Кому из пенсионеров следует обратиться в ПФУ

Традиционно им пересчитывают пенсии в апреле, однако это касается не всех пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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На перерасчет выплат могут рассчитывать украинцы, которые соответствуют следующим критериям:

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать;

по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев;

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Тогда с 1 апреля им пересчитают пенсии автоматически.

Если же человек ушел на пенсию, например, в декабре, чтобы не ждать перерасчета в следующем году, в декабре можно написать заявление в Пенсионный фонд и получить повышенные выплаты.

Важно! Перерасчет пенсии работающим пенсионерам может быть произведен автоматически в апреле или по заявлению в любой месяц года, когда появляется право на такой перерасчет.