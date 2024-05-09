Субсидия увеличена в 5 раз: кто получит такую помощь

Жители Харьковщины смогут получить увеличенную субсидию. Такое решение принято из-за значительных повреждений энергосистемы в регионе.

Кому увеличат субсидию

Критическая инфраструктура Харьковщины сильно пострадали из-за регулярных атак россиян. Правительство решило поддержать местных жителей.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Ситуация на Харьковщине остается сложной. В области введены вынужденные отключения, для регулирования работы энергосистемы.

Как оформить субсидию

Увеличение субсидии пока будет действовать только на нынешний неотапливаемый сезон.

Субсидия назначается, учитывая суммарный доход членов домохозяйства и размер коммуналки. Чтобы оформить помощь, представитель семьи должен обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

Подать заявление можно как онлайн, так и офлайн. К нему обязательно нужно добавить такой пакет документов:

удостоверение личности заявителя (паспорт);

справка о доходах;

декларация о доходах и расходах;

документ, удостоверяющий право собственности на указанное жилье или договор аренды.

Время действия субсидии может варьироваться, учитывая срок проживания, указанный в договоре аренды.