Кому збільшать субсидію

Критична інфраструктура Харківщини сильно постраждали через регулярні атаки росіян. Уряд вирішив підтримати місцевих жителів.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Ситуація на Харківщини залишається складною. В області введені вимушені відключення, для регулювання роботи енергосистеми.

Зверніть увагу! Збільшення субсидії поки що діятиме лише на теперішній неопалювальний сезон.

Як оформити субсидію

Субсидія призначається, зважаючи на сумарний дохід членів домогосподарства та розмір комуналки. Щоб оформити допомогу, представник родини має звернутись у органи соціального захисту населення за місцем реєстрації або ж фактичного проживання.

Подати заяву можна як онлайн, так і офлайн. До неї обов'язково потрібно додати такий пакет документів:

посвідчення особи заявника (паспорт);

довідка про доходи;

декларація про доходи та витрати;

документ, що засвідчує право власності на вказане житло або ж договір оренди.

Зауважте! Час дії субсидії може змінюватись, зважаючи на термін проживання, вказаний у договорі оренди.