Кому збільшать субсидію
Критична інфраструктура Харківщини сильно постраждали через регулярні атаки росіян. Уряд вирішив підтримати місцевих жителів.
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Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.
Ситуація на Харківщини залишається складною. В області введені вимушені відключення, для регулювання роботи енергосистеми.
Як оформити субсидію
Субсидія призначається, зважаючи на сумарний дохід членів домогосподарства та розмір комуналки. Щоб оформити допомогу, представник родини має звернутись у органи соціального захисту населення за місцем реєстрації або ж фактичного проживання.
Подати заяву можна як онлайн, так і офлайн. До неї обов'язково потрібно додати такий пакет документів:
- посвідчення особи заявника (паспорт);
- довідка про доходи;
- декларація про доходи та витрати;
- документ, що засвідчує право власності на вказане житло або ж договір оренди.