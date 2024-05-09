Кому збільшать субсидію

Критична інфраструктура Харківщини сильно постраждали через регулярні атаки росіян. Уряд вирішив підтримати місцевих жителів.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Ситуація на Харківщини залишається складною. В області введені вимушені відключення, для регулювання роботи енергосистеми.

Як оформити субсидію

Субсидія призначається, зважаючи на сумарний дохід членів домогосподарства та розмір комуналки. Щоб оформити допомогу, представник родини має звернутись у органи соціального захисту населення за місцем реєстрації або ж фактичного проживання.

Подати заяву можна як онлайн, так і офлайн. До неї обов'язково потрібно додати такий пакет документів:

  • посвідчення особи заявника (паспорт);
  • довідка про доходи;
  • декларація про доходи та витрати;
  • документ, що засвідчує право власності на вказане житло або ж договір оренди.