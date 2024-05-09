Кому увеличат субсидию
Критическая инфраструктура Харьковщины сильно пострадали из-за регулярных атак россиян. Правительство решило поддержать местных жителей.
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Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.
Ситуация на Харьковщине остается сложной. В области введены вынужденные отключения, для регулирования работы энергосистемы.
Как оформить субсидию
Субсидия назначается, учитывая суммарный доход членов домохозяйства и размер коммуналки. Чтобы оформить помощь, представитель семьи должен обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.
Подать заявление можно как онлайн, так и офлайн. К нему обязательно нужно добавить такой пакет документов:
- удостоверение личности заявителя (паспорт);
- справка о доходах;
- декларация о доходах и расходах;
- документ, удостоверяющий право собственности на указанное жилье или договор аренды.