Президент США Дональд Трамп отложил введение тарифе для Мексики. Переговоры продолжатся через 90 дней.

Что известно о соглашении между США и Мексикой?

Заключение соглашения со страной имеет некоторые отличия по сравнению с другими из-за сложности и одновременно стратегичности пограничного вопроса, пишет 24 Канал со ссылкой на Трампа в Truth Social.

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Я только что завершил телефонный разговор с Президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, который прошел очень успешно, ведь мы все лучше узнаем и понимаем друг друга,

– сообщил Дональд Трамп.

Он отметил, что государства договорились о продлении на 90 дней действующего соглашения, которое действовало в последнее время. В частности, Мексика и в дальнейшем будет платить:

25% тариф на фентанил; 25% тариф на автомобили; 50% тариф на сталь, алюминий и медь.

Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои нетарифные барьеры в торговле, которых, согласно словам президента США, было немало.

Мы будем вести дальнейшие переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения в этот период или позже,

– объявил американский лидер.

Во встрече приняли участие:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

министр финансов Скотт Бессент;

госсекретарь Марко Рубио;

министр торговли Говард Латник;

торговый представитель США;

посол Джемисон Грир;

руководитель аппарата Сьюзи Уайлс;

заместитель руководителя аппарата по политике и советник по вопросам безопасности родины Стивен Миллер.

Важно! Трамп отметил, что сотрудничество на границе будет продолжаться и в дальнейшем – во всех аспектах безопасности, включая наркотики, распространение наркотиков и незаконную иммиграцию в США.