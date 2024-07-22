Марченко объяснил, почему важно повысить военный сбор

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил необходимость повышения военного сбора для обеспечения дополнительного финансирования Сил обороны. Он призвал Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.

Как военный сбор улучшит ситуацию с расходами

Марченко акцентировал на важности финансирования военных нужд, которые составляют 500 миллиардов гривен.

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Основным источником финансирования будут внутренние заимствования в объеме 220,1 миллиарда гривен. Марченко подчеркнул, что сложные решения необходимы для выигрыша в войне.

Частично потребности финансирования обороны закроют тремя способами:

за счет перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года – 75,8 миллиарда гривен;

с помощью сокращения расходов – 65,7 миллиарда гривен;

повысив акциз на топливо – 16,9 миллиарда гривен.

остальные 121,8 миллиарда гривен планируют получить благодаря повышению ставок военного сбора.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны. Например, в период Первой мировой войны Великобритания смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов.

Кабинет Министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5% и распространить его на ФЛП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов и новых автомобилей.