Марченко объяснил, почему важно повысить военный сбор
22 июля 2024, 18:02Читати новину українською
Источник:LB.ua
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил необходимость повышения военного сбора для обеспечения дополнительного финансирования Сил обороны. Он призвал Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.
Как военный сбор улучшит ситуацию с расходами
Марченко акцентировал на важности финансирования военных нужд, которые составляют 500 миллиардов гривен.
Читайте также Мобилизация пенсионеров: кто из них является военнообязанным
Основным источником финансирования будут внутренние заимствования в объеме 220,1 миллиарда гривен. Марченко подчеркнул, что сложные решения необходимы для выигрыша в войне.
Частично потребности финансирования обороны закроют тремя способами:
- за счет перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года – 75,8 миллиарда гривен;
- с помощью сокращения расходов – 65,7 миллиарда гривен;
- повысив акциз на топливо – 16,9 миллиарда гривен.
- остальные 121,8 миллиарда гривен планируют получить благодаря повышению ставок военного сбора.
Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны. Например, в период Первой мировой войны Великобритания смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов.