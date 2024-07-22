Марченко объяснил, почему важно повысить военный сбор

22 июля 2024, 18:02
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Источник:

LB.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил необходимость повышения военного сбора для обеспечения дополнительного финансирования Сил обороны. Он призвал Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.

Как военный сбор улучшит ситуацию с расходами

Марченко акцентировал на важности финансирования военных нужд, которые составляют 500 миллиардов гривен.

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Основным источником финансирования будут внутренние заимствования в объеме 220,1 миллиарда гривен. Марченко подчеркнул, что сложные решения необходимы для выигрыша в войне.

Частично потребности финансирования обороны закроют тремя способами:

  • за счет перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года – 75,8 миллиарда гривен;
  • с помощью сокращения расходов – 65,7 миллиарда гривен;
  • повысив акциз на топливо – 16,9 миллиарда гривен.
  • остальные 121,8 миллиарда гривен планируют получить благодаря повышению ставок военного сбора.
 

Сергей Марченко

Министр финансов Украины

Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны. Например, в период Первой мировой войны Великобритания смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов.
Напомним! Кабинет Министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5% и распространить его на ФЛП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов и новых автомобилей.
Автор: Дарія Подвишенна