Рост зарплаты учителей летом: произойдет ли ожидаемое повышение

Несколько месяцев назад министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объявил о повышении заработной платы педагогам с января и апреля 2024 года. Однако, учителя до сих пор ждут увеличения своих доходов.

Увеличится ли зарплата учителей в июне

Однако обещанное повышение должностного оклада ни с 1 апреля, ни с 1 июня – не произошло. И если ожидаемое увеличение до конца месяца не произойдет, то учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае.

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Например, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,40 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.

Какое повышение обещали учителям

Как ранее объяснял глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, в МОН не было возможности обеспечить повышение заработных плат учителям из-за отсутствия необходимого финансирования.

Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению образовательной субвенции, большая часть которой направлена на зарплаты педагогов.

В целом выплаты педагогам должны были повыситься на 21%.

Во время первого этапа повышения, который состоялся с 1 января, учителя получили среднюю заработную плату в размере 14 тысяч гривен. После второго этапа, который планировался с 1 апреля, средняя зарплата должна была подняться до 16 тысяч гривен, однако ожидаемого повышения не произошло.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщал, что средняя зарплата учителя высшей категории увеличится с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.