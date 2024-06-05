Увеличится ли зарплата учителей в июне
Однако обещанное повышение должностного оклада ни с 1 апреля, ни с 1 июня – не произошло. И если ожидаемое увеличение до конца месяца не произойдет, то учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае.
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Например, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,40 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.
Какое повышение обещали учителям
Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению образовательной субвенции, большая часть которой направлена на зарплаты педагогов.
Во время первого этапа повышения, который состоялся с 1 января, учителя получили среднюю заработную плату в размере 14 тысяч гривен. После второго этапа, который планировался с 1 апреля, средняя зарплата должна была подняться до 16 тысяч гривен, однако ожидаемого повышения не произошло.