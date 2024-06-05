Чи збільшиться зарплата вчителів у червні
Однак, обіцяне підвищення посадового окладу ні з 1 квітня, ні з 1 червня – не відбулося. І якщо очікуване збільшення до кінця місяця не відбудеться, то вчителі продовжать отримувати ту саму зарплату, що й у травні.
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Наприклад, вчителю без стажу роботи будуть виплачувати базову ставку на рівні 6 936,40 гривні. А вчителю вищої категорії платитимуть 13 759 гривень.
Яке підвищення обіцяли вчителям
Раніше повідомлялося, що у 2024 році заробітна плата вчителів зросте у два етапи: у січні та квітні. Це стало можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів.
Під час першого етапу підвищення, який відбувся з 1 січня, вчителі отримали середню заробітну плату у розмірі 14 тисяч гривень. Після другого етапу, що планувався з 1 квітня, середня зарплата мала піднятися до 16 тисяч гривень, проте очікуваного підвищення не відбулося.