Чи збільшиться зарплата вчителів у червні

Однак, обіцяне підвищення посадового окладу ні з 1 квітня, ні з 1 червня – не відбулося. І якщо очікуване збільшення до кінця місяця не відбудеться, то вчителі продовжать отримувати ту саму зарплату, що й у травні.

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Наприклад, вчителю без стажу роботи будуть виплачувати базову ставку на рівні 6 936,40 гривні. А вчителю вищої категорії платитимуть 13 759 гривень.

Цікаво! Як раніше пояснював очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий, у МОН не було можливості забезпечити підвищення заробітних плат вчителям через відсутність необхідного фінансування.

Яке підвищення обіцяли вчителям

Раніше повідомлялося, що у 2024 році заробітна плата вчителів зросте у два етапи: у січні та квітні. Це стало можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів.

Цікаво! Загалом виплати педагогам мали підвищитися на 21%.

Під час першого етапу підвищення, який відбувся з 1 січня, вчителі отримали середню заробітну плату у розмірі 14 тисяч гривень. Після другого етапу, що планувався з 1 квітня, середня зарплата мала піднятися до 16 тисяч гривень, проте очікуваного підвищення не відбулося.

Зауважте! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомляв, що середня зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.