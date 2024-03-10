Пожизненные выплаты ветеранам: кто может их получать и при каких условиях

В условиях военного положения все военнослужащие находятся на денежном обеспечении. Но некоторые из них имеют право на пожизненную социальную помощь даже после списания со службы.

Кто имеет право на пожизненные выплаты

Согласно украинскому законодательству, некоторые из военных после увольнения имеют право на пожизненное финансовое обеспечение и социальные гарантии. Это определено в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Читайте также Новые доплаты от ООН: кому из украинцев будут выплачивать помощь

Право на пожизненное содержание имеют лица с инвалидностью I-III группы, связанной с военной службой. Размер такой выплаты зависит от группы инвалидности:

Инвалидам I группы выплачивается 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

Инвалидам II группы - 40% прожиточного минимума;

Инвалидам III группы - 30% прожиточного минимума.

Сейчас прожиточный минимум составляет составляет 2 361 гривну.

Единовременные выплаты

Для участников Второй мировой войны - лицам, старше 85 лет, предоставляются льготы, предусмотренные для инвалидов войны I группы.

В Украине военнослужащим, которые получили инвалидность из-за службы, предусмотрена единовременная денежная помощь.

Эта помощь начисляется в трех случаях:

Если инвалидность была вызвана травмой, заболеванием или ранением, полученными во время боевых действий, что привело к потере трудоспособности.

Если инвалидность была вызвана травмой, заболеванием или ранением, полученными при исполнении служебных обязанностей или в процессе службы.

Если травма, заболевания или ранения полученные при исполнении служебных обязанностей, привели к частичной потере трудоспособности без назначения группы инвалидности, но степень утраты трудоспособности в процентах была установлена не позднее, чем через три месяца после увольнения с военной службы.

! В общем, украинские военнослужащие получают денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения в диапазоне от 30 000 до 100 000 гривен в зависимости от места прохождения службы, должности и других факторов.