Как уберечь свои деньги

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан рассказал, как банк пытается противодействовать мошенникам и что могут сделать люди, чтобы не стать их жертвами.

В первую очередь следует придерживаться элементарных правил кибербезопасности, таких как:

держать в секрете смс-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-ресурсов;

прежде чем ввести данные своей карты или пароли в онлайн-банкинг – необходимо проверить адрес ресурса. Любые отличия могут указывать на то, что пользователь оказался на сайте фишинга.

НБУ со своей стороны тоже разработало систему, которая обезопасит клиентов от злоумышленников. Вместе с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО был запущен проект, извещающий людей, когда те заходят на фишинговые сайты.

Человек, пытающийся зайти на мошеннический фишинговый сайт, будет получать предупреждение, что это фишинговый ресурс, несущий опасность. Если даже после предупреждения человек захочет пойти дальше по ссылке, то попадет на лендинг с разъяснительными материалами по мошенническим схемам и советам, как от них уберечься.

– объяснил он.

Он добавил, что благодаря этому проекту удалось предотвратить более 2,5 миллиона таких переходов от граждан за три месяца. Также он рассказал, что с мая активно действует кампания #ШахрайГудбай, нацеленная повысить грамотность населения в кибербезопасности.

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