Як вберегти свої гроші

Заступник Голови НБУ Олексій Шабан розповів, як банк намагається протидіяти шахраям та що можуть зробити люди аби не стати їх жертвами.

В першу чергу варто дотримуватися елементарних правил кібербезпеки, таких як:

тримати в секреті смс-коди від банків та мобільних операторів, три цифри на звороті картки (CVV-код), логіни та паролі від інтернет-ресурсів;

перш ніж ввести дані своєї картки або паролі до онлайн-банкінгу – необхідно перевірити адресу ресурсу. Будь-які відмінності можуть вказувати на те, що користувач опинився на фішинговому сайті.

НБУ зі своєї сторони теж розробило систему, яка убезпечить клієнтів від зловмисників. Разом з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО був запущений проєкт, який сповіщає людей, коли ті заходять на фішингові сайти.

Людина, яка намагатиметься зайти на шахрайський фішинговий сайт, отримуватиме попередження, що це фішинговий ресурс, який несе небезпеку. Якщо ж навіть після попередження людина захоче піти далі за посиланням, то потрапить на лендінг з роз’яснювальними матеріалами щодо шахрайських схем та порадами, як від них уберегтися,

– пояснив він.

Він додав, що завдяки цьому проєкту вдалося запобігти понад 2,5 мільйона таких переходів від громадян за три місяці. Також він розповів, що з травня активно діє кампанія #ШахрайГудбай, яка націлена підвищити грамотність населення у кібербезпеці.

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