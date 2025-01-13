Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Укрінформу віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

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Що відомо про український "Пентагон"

За словами Стефанішиної, Міністерство юстиції забезпечує відновлення роботи на платформах із належним механізмом захисту даних від можливих атак.

Також вже розроблено план створення такого собі "Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи,

– сказала міністерка.

До слова, метою нещодавньої кібератаки Росії був насамперед підрив функціональності нашої держави. Стефанішина подякувала фахівцям Мін’юсту за те, що цю мету не вдалося реалізувати.

Вона нагадала, кібервійна з агресором ведеться цілодобово. "Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна", – переконана міністерка.

Нагадаємо, раніше Мін'юст повідомляв про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів – Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру і Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Згодом запрацювали відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а потім – Єдиний держреєстр юросіб.