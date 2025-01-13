Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Укринформу вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

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Что известно об украинском "Пентагоне"

По словам Стефанишиной, Министерство юстиции обеспечивает восстановление работы на платформах с надлежащим механизмом защиты данных от возможных атак.

Также уже разработан план создания некоего "Пентагона" для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы,

– сказала министр.

К слову, целью недавней кибератаки России был прежде всего подрыв функциональности нашего государства. Стефанишина поблагодарила специалистов Минюста за то, что эту цель не удалось реализовать.

Она напомнила, кибервойна с агрессором ведется круглосуточно. "Пока продолжается полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна", – убеждена министр.

Напомним, ранее Минюст сообщал о возобновлении работы трех ключевых нотариальных реестров – Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. Впоследствии заработали отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, а затем – Единый госреестр юрлиц.