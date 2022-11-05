Как планировать семейный бюджет: советы экспертки
5 ноября 2022 , 10:24Читати новину українською
У большинства украинских семей возникают финансовые проблемы. И это связано не только с войной и массовыми сокращениями. Сейчас как никогда важно научиться правильно вести семейный бюджет. Как это сделать, читайте в материале.
Планирование семейного бюджета: как это делать
Как рассказывает 24 каналу Анна Тигипко, основательница и СЕО izibank, часто отсутствие средств в конце месяца происходит из-за неправильного распределения дохода.
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Но действительно вести семейный бюджет можно легко, сформировав правильно доходы и расходы семьи. По советам собеседницы следует для начала:
- взять все выписки по карточным счетам;
- затем проанализируйте и отделите обязательные расходы (коммунальные услуги, средний бюджет на еду, оплата транспорта, обучение детей) от других (покупка одежды, развлечения, кафе);
- составить план деятельности, связанной с доходами и расходами. Определите, какие издержки были излишними и на чем можно было сэкономить;
- не забывайте учитывать потребности всей семьи, соблюдать дисциплину расходов и контроль повседневных покупок;
- а еще, подумайте, что необходимо вашей семье: машина, путешествие, обучение ребенка, ремонт.
Существует множество вариаций планирования семейного бюджета. Чтобы понять, какая больше подходит для вашей семьи, стоит несколько месяцев соблюдать одну. Затем проанализировать и выбрать ту, которая лучше всего подходит потребностям и приоритетам семьи.
Формулы ведения бюджета
Анна Тигипко предлагает три формулы, а именно:
- 50% – 30% – 20%. По этой формуле 50% – это необходимые затраты. К примеру, коммунальные услуги, транспорт, аренда, еда. 30% – 40% дополнительных развлечений: подарки, кафе и прочее. 10% – 20% – необходимо ежемесячно откладывать.
- Четыре конверта. 80% – разделите на четыре равные части. Если деньги закончатся быстрее текущей недели, то к концу следующей – уменьшайте расходы. 20% – ваши сбережения.
- 80% в 20%. 80% – это текущие расходы, а 20% – сбережения.
Важное правило
Прежде всего, не стоит следить за личными расходами друг друга. Каждый имеет право тратить деньги на собственные нужды в пределах оговоренного лимита.
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Контролируйте исполнение бюджета вместе с партнером, чтобы видеть, насколько вы его соблюдаете и приближаетесь к цели. Совместные финансовые цели оказывают положительное влияние на отношения. Кстати, экономить на цели можете в приложении "заначка". Там, кроме хранения средств, еще и получите годовые начисления 10%,
– добавила экспертка.