Какие нововведения планируют

Оксана Жолнович отметила, что Кабмин разрабатывает пакет законопроектов, который планируется подать в парламент до конца 2024 года для обновления пенсионной системы страны, сообщает телеканал "РАДА".

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Реформа предусматривает обновление и выравнивание пенсий, особенно для тех, кто долго находится на пенсии, чтобы обеспечить равные условия для пенсионного обеспечения.

Обратите внимание! Одной из важных новаций станет возможность для граждан самостоятельно доплачивать единый социальный взнос, что позволит увеличить размер пенсии, особенно если работодатель не обеспечивает достаточный уровень заработной платы.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Правительство также решило вопрос выплаты пенсий для людей, которые возвращаются с оккупированных территорий. Введен механизм зачисления полного страхового стажа, даже если данные остались на оккупированной территории или в Крыму, что обеспечит социальную защиту этой категории граждан

Что предлагает реформа

Ключевым элементом реформы станет введение обязательной накопительной пенсионной системы, которая запланирована на 2026 год. Законопроекты по этому поводу уже подготовлены и будут скоро представлены на рассмотрение Кабинета Министров.

Обратите внимание! Целью реформы является обеспечение уровня пенсионного обеспечения не менее 60% средней заработной платы в течение жизни, где 40% будет покрываться через солидарную систему, а остальные – через накопительную.

Жолнович также анонсировала планы изменить принципы расчета пенсий, отказавшись от использования прожиточного минимума. Вместо этого пенсии будут определяться на основе средней заработной платы в Украине и среднего дохода каждого человека в течение жизни, что соответствует европейским стандартам.

Она отметила, что для успешного внедрения реформы необходимо не менее 30 миллиардов гривен, и Министерство социальной политики вместе с Минфином ищут нужные ресурсы.

Важно! Правительство готово повышать социальные стандарты при наличии дополнительных ресурсов, в частности замороженных российских активов и других программ на общую сумму 50 миллиардов гривен.