Правительство увеличивает поддержку САП: как вырастут расходы на ведомство в 2026 году
В 2026 году Специализированная антикоррупционная прокуратура получит больше финансирования. Впрочем, рост расходов на САП будет незначительным.
Как возрастет финансирование САП?
Согласно документу по кредитованию и расходов в 2024-2026 году, который получили журналисты 24 Канала, правительство увеличит финансирование САП в 2026 году по сравнению с 2025-м.
Смотрите также Очень ожесточенная борьба, – военный эксперт о конфликте СБУ и антикоррупционных органов
На обеспечение работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры предусматривается 368 866 тысяч гривен в общем фонде бюджета.
- Стоит добавить, что в 2025 году расходы на САП из общего фонда составили 335 985 гривен. Таким образом, в 2026 году сумма увеличится на 32,88 тысячи гривен.
Если сравнивать с другими антикоррупционными ведомствами, то рост кажется незначительным:
- расходы на НАБУ в 2026-м вырастут на 370 тысяч гривен;
- расходы на ГБР – вообще на 900 тысяч гривен.
Что известно о САП?
САП – это специализированный орган прокуратуры Украины, создан в 2015 году, предназначен для поддержки государственного обвинения по делам коррупции среди чиновников, надзора за соблюдением законов при расследованиях НАБУ, а также представительства интересов граждан или государства в судах по делу признания необоснованных активов и их конфискации.
Финансирование других ведомств в 2026 году: что известно?
Больше всего из всех антикоррупционных органов финансирование в следующем году должно быть у Государственного бюро расследований. Для ГБР предусмотрено 4,71 миллиона гривен. Бюджет НАБУ повысится до 2,54 миллиона гривен.
Вместе с тем новоназначенный директор БЭБ Александр Цивинский ранее заявлял, что в ведомстве существует проблема низких зарплат по сравнению с другими органами, которую планируют частично решить до 2026 года. Впрочем, согласно документу, на 2026 год ожидается обеспечение общего фонда БЭБ, из которого платят зарплаты сотрудникам, на уровне 2025-го.