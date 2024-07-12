"Заморозка" прожиточного минимума: что будет с соцвыплатами в Украине

Кабмин предлагает "заморозить" уровень социальных стандартов в новой бюджетной декларации. А именно речь идет об отказе от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в течение следующих трех лет.

Будут ли уменьшать прожиточный минимум

Прожиточный минимум, от которого зависит размер социальных выплат в Украине, повышаться не будет. Но уменьшаться он также не будет. Об этом заявила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Читайте также: Уход за пенсионером: можно ли засчитать его в страховой стаж

Оксана Жолнович Министр социальной политики Откровенно скажу, что сейчас мы "заморозили" прожиточный минимум, хотя он является недостаточным по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно.

Жолнович также отметила, что сокращение соцвыплат не планируется. Впрочем, повышать их размер будут тоже не слишком.

На каком уровне останутся соцвыплаты

! По словам Жолнович, сейчас министерство сотрудничает со Всемирным банком, чтобы на 2025 год увеличить размер соцпомощи малообеспеченным.

Согласно Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, минимальная зарплата останется на уровне 2024 года и составит 8 000 гривен.

Соответственно прожиточный минимум на одного человека тоже будет на уровне 2024 года: