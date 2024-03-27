Кому предоставляется субсидия и как ее получить: объяснение Минсоцполитики

Правительство внедрило помощь для украинцев, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Такие граждане могут оформить субсидию.

Кому назначают субсидию

Основным получателем считается заявитель, зарегистрированный и проживающий по адресу, который указывается при назначении субсидии. Однако есть и исключения из этого правила.

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Назначение может происходить по заявлению опекуна, если по адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети без родительской опеки или недееспособные лица под опекой. Также право на субсидию имеют и арендаторы помещения.

Кто имеет право на субсидию

Если субсидию хотят получить арендаторы, ее срок действия корректируется в зависимости от договора аренды.

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. То есть, их плата за ЖКУ больше установленного для домохозяйства обязательного платежа.

В некоторых случаях субсидия может иметь нулевой размер. В частности так происходит в неотапливаемый сезон, если доход семьи позволяет платить за коммуналку самостоятельно.

Как определить обязательный процент платежа: