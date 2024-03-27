Кому назначают субсидию
Основным получателем считается заявитель, зарегистрированный и проживающий по адресу, который указывается при назначении субсидии. Однако есть и исключения из этого правила.
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Назначение может происходить по заявлению опекуна, если по адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети без родительской опеки или недееспособные лица под опекой. Также право на субсидию имеют и арендаторы помещения.
Кто имеет право на субсидию
Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. То есть, их плата за ЖКУ больше установленного для домохозяйства обязательного платежа.
В некоторых случаях субсидия может иметь нулевой размер. В частности так происходит в неотапливаемый сезон, если доход семьи позволяет платить за коммуналку самостоятельно.
Как определить обязательный процент платежа:
- Рассчитайте среднемесячный общий доход семьи.
- Полученный показатель поделите на количество членов домохозяйства.
- Это значение делим на, определенный на 1 января текущего года, прожиточный минимум для одного человека.
- Результат делим на 2.
- Полученное значение умножаем на 15%.