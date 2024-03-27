Кому назначают субсидию

Основным получателем считается заявитель, зарегистрированный и проживающий по адресу, который указывается при назначении субсидии. Однако есть и исключения из этого правила.

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Назначение может происходить по заявлению опекуна, если по адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети без родительской опеки или недееспособные лица под опекой. Также право на субсидию имеют и арендаторы помещения.

Обратите внимание! Если субсидию хотят получить арендаторы, ее срок действия корректируется в зависимости от договора аренды.

Кто имеет право на субсидию

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. То есть, их плата за ЖКУ больше установленного для домохозяйства обязательного платежа.

В некоторых случаях субсидия может иметь нулевой размер. В частности так происходит в неотапливаемый сезон, если доход семьи позволяет платить за коммуналку самостоятельно.

Как определить обязательный процент платежа: