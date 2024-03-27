Кому призначають субсидію
Основним отримувачем вважається заявник, що зареєстрований та проживає за адресою, яка вказується при призначенні субсидії. Однак, є і винятки з цього правила.
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Призначення може відбуватися за заявою опікуна, якщо за адресою зареєстровані неповнолітні діти без батьківської опіки або недієздатні особи під опікою. Також право на субсидію мають і орендарі приміщення.
Хто має право на субсидію
Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги. Тобто їхня плата за ЖКП більша за встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.
У деяких випадках субсидія може мати нульовий розмір. Зокрема так відбувається у неопалювальний сезон, якщо дохід родини дозволяє платити за комуналку самостійно.
Як визначити обов'язковий відсоток платежу:
- Розрахуйте середньомісячний загальний дохід родини.
- Отриманий показник поділіть на кількість членів домогосподарства.
- Це значення ділимо на, визначений на 1 січня поточного року, прожитковий мінімум для однієї особи.
- Результат ділимо на 2.
- Отримане значення множимо на 15%.