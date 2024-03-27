Кому призначають субсидію

Основним отримувачем вважається заявник, що зареєстрований та проживає за адресою, яка вказується при призначенні субсидії. Однак, є і винятки з цього правила.

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Призначення може відбуватися за заявою опікуна, якщо за адресою зареєстровані неповнолітні діти без батьківської опіки або недієздатні особи під опікою. Також право на субсидію мають і орендарі приміщення.

Зверніть увагу! Якщо субсидію хочуть отримати орендарі, її термін дії коригується залежно від договору оренди.

Хто має право на субсидію

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги. Тобто їхня плата за ЖКП більша за встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.

У деяких випадках субсидія може мати нульовий розмір. Зокрема так відбувається у неопалювальний сезон, якщо дохід родини дозволяє платити за комуналку самостійно.

Як визначити обов'язковий відсоток платежу: