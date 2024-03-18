Повлияет ли индексация пенсий на назначение субсидий

Мартовская индексация пенсий повлияет на назначение субсидии, ведь доходы в виде пенсий, полученных в марте 2024 года, будут учитываться при расчете субсидии на летний период. Увеличение пенсионных выплат в марте может повлиять на общий доход и, соответственно, на размер назначенной субсидии.

Почему индексация повлияет на субсидию

При назначении жилищной субсидии на летний период, то есть с мая по сентябрь, рассматривается совокупный доход за III-IV квартал предыдущего года. При этом, доходы в виде пенсий учитываются за март текущего года.

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Это означает, что при расчете субсидии на неотапливаемый сезон участвует пенсионная выплата за текущий год в марте. Сведения об этом механизме есть в положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина.

Как проверить, назначили ли вам субсидию

! Пенсии, которые вырастут после индексации, прямо повлияют на размер субсидии. Особенно ощутимо это будет для тех граждан, у которых выплаты вырастут существенно.

Чтобы проверить, была ли вам назначена субсидия на отопительный период, нужно обратиться к вебпорталу ПФУ. После подачи соответствующих документов на этом портале можно получить всю необходимую информацию. Пользователи, которые зарегистрировались на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, могут онлайн подавать заявления.

Процесс подачи заявления выглядит так: