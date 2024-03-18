Чому індексація вплине на субсидію

При призначенні житлової субсидії на літній період, тобто з травня по вересень, розглядається сукупний дохід за ІІІ-ІV квартал попереднього року. При цьому, доходи у вигляді пенсій враховуються за березень поточного року.

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Це означає, що при розрахунку субсидії на неопалювальний сезон бере участь пенсійна виплата за поточний рік у березні. Відомості про цей механізм є в положенні про порядок призначення житлових субсидій, що затверджено постановою Кабміну.

Важливо! Пенсії, які зростуть після індексації, прямо вплинуть на розмір субсидії. Особливо відчутно це буде для тих громадян, в яких виплати зростуть суттєво.

Як перевірити, чи призначили вам субсидію

Щоб перевірити, чи була вам призначена субсидія на опалювальний період, потрібно звернутися до вебпорталу ПФУ. Після подання відповідних документів на цьому порталі можна отримати всю необхідну інформацію. Користувачі, які зареєструвалися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, можуть онлайн подавати заяви.

Процес подання заяви виглядає так: