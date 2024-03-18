Почему индексация повлияет на субсидию
При назначении жилищной субсидии на летний период, то есть с мая по сентябрь, рассматривается совокупный доход за III-IV квартал предыдущего года. При этом, доходы в виде пенсий учитываются за март текущего года.
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Это означает, что при расчете субсидии на неотапливаемый сезон участвует пенсионная выплата за текущий год в марте. Сведения об этом механизме есть в положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина.
Как проверить, назначили ли вам субсидию
Чтобы проверить, была ли вам назначена субсидия на отопительный период, нужно обратиться к вебпорталу ПФУ. После подачи соответствующих документов на этом портале можно получить всю необходимую информацию. Пользователи, которые зарегистрировались на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, могут онлайн подавать заявления.
Процесс подачи заявления выглядит так:
- Выбор нужного типа заявления из имеющегося перечня.
- Заполнение всех необходимых данных в заявлении.
- Выбор способа получения информации о стадии обработки заявления, если нужно.
- Прикрепление сканированных копий обязательных документов, а также дополнительных документов, которые пользователь считает нужными.
- Просмотр и формирование печатной версии заявления и декларации (если есть такие требования к заявлению).
- Подписание документов с помощью электронной цифровой подписи и их отправка в соответствующий орган ПФУ.