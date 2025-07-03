За размещение ВПЛ: получит ли компенсацию предприятие, которое помогло переселенцам
- Предприятие, которое разместило внутренне перемещенных лиц, может получить компенсацию за коммунальные услуги.
- Размер компенсации рассчитывается на основе социальных норм потребления ЖКУ, установленных постановлением Кабмина.
Предприятие, которое арендует жилое помещение и разместило в нем внутренне перемещенных лиц, может получать компенсацию за предоставленные коммунальные услуги. Однако для этого необходимо, чтобы субъект хозяйствования отвечал определенным критериям.
Компенсация предприятию за размещение ВПЛ
Требования указаны постановлением Кабинета Министров Украины от 27 мая 2025 года № 616, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Главные требования для предоставления предприятию компенсации:
- в жилом помещении ВПЛ размещаются бесплатно;
- украинцы проживают в помещении предприятия постоянно.
Обратите внимание! Арендная плата согласно постановлению не возмещается.
Как рассчитывается размер компенсации?
Компенсация предусматривает возмещение расходов на оплату потребленных ВПЛ коммунальных услуг (то есть вода, тепло, электроэнергия и т.д.) в пределах соцнорм и нормативов. А для расчета размера компенсации за размещение применяются соцнормативы потребления ЖКУ, установленные постановлением Кабмина № 409, а соцнорма жилья определена на уровне 13,65 квадратных метров на одного человека.