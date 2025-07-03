За размещение ВПЛ: получит ли компенсацию предприятие, которое помогло переселенцам

Предприятие, которое арендует жилое помещение и разместило в нем внутренне перемещенных лиц, может получать компенсацию за предоставленные коммунальные услуги. Однако для этого необходимо, чтобы субъект хозяйствования отвечал определенным критериям.

Компенсация предприятию за размещение ВПЛ

Требования указаны постановлением Кабинета Министров Украины от 27 мая 2025 года № 616, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Главные требования для предоставления предприятию компенсации:

в жилом помещении ВПЛ размещаются бесплатно; украинцы проживают в помещении предприятия постоянно.

Обратите внимание! Арендная плата согласно постановлению не возмещается.