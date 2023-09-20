"Предупреждаю украинские власти": премьер Польши заявил, что эмбарго может расшириться

В Польше пригрозили расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины. Таким образом, Варшава хочет, чтобы наши власти "не обостряли конфликт".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка".

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В Польше пригрозили усилением экспортного эмбарго

Так, Моравецкий отреагировал на выступление Зеленского на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что Польшу нельзя назвать "безразличным государством".

Мы все еще верим в победу Украины, мы помогаем, но наш интерес, интерес польского крестьянина, польского села, поляков должен быть важнейшим и всегда важнейшим для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся ни перед теми, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков,

– заявил премьер.

Моравецкий отметил, что Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка". Поэтому, по его словам, экспортное эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока будут наработаны механизмы сотрудничества.

"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубит конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", – подчеркнул он.

Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго на украинское зерно

Напомним, что 15 сентября прекратило свое действие эмбарго Европейского Союза по импорту украинского зерна. По инициативе нескольких стран в Еврокомиссию поступило предложение продлить ограничения, но позиция ЕС осталась неизменной – Украине нужно помочь с экспортом зерна.

Польша, Словакия и Венгрия решили пойти против Евросоюза и ввести ограничения на украинское зерно в одностороннем порядке. Как заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, их решение бессрочно.