Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку".

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У Польщі пригрозили посиленням експортного ембарго

Так, Моравецький відреагував на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Він наголосив, що Польщу не можна назвати "байдужою державою".

Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємось ні перед тими, хто зі Сходу, чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків,

– заявив прем'єр.

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку". Тому, за його словами, експортне ембарго зберігатиметься доти, поки будуть напрацьовані механізми співпраці.

"Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі", – наголосив він.

Польща, Угорщина та Словаччина продовжили ембарго на українське зерно

Нагадаємо, що 15 вересня припинило свою дію ембарго Європейського Союзу щодо імпорту українського зерна. З ініціативи кількох країн до Єврокомісії надійшла пропозиція продовжити обмеження, але позиція ЄС залишилася незмінною – Україні потрібно допомогти з експортом зерна.

Так, Польща, Словаччина та Угорщина вирішили піти проти Євросоюзу та запровадити обмеження на українське зерно в односторонньому порядку. Як заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, їхнє рішення – безстрокове.