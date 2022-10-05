Нельзя исключать прекращение газового транзита в Европу, – Шмыгаль
В этом отопительном сезоне Украину ждет ряд вызовов, в том числе и возможное прекращение газового транзита через ее территорию в Европу. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
Возможно прекращение газового транзита в Европу
Шмыгаль объяснил, что поскольку вариант прекращения транзита газа из Украины в Европу нельзя исключать, подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа.
К теме Тотальная экономия газа и холод в домах: к чему должны готовиться украинцы этой зимой
Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую политику вводят большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен понимать отношение к этим вызовам.
Запасы газа и угля
- Около 2 миллионов тонн угля.
- Около 14 миллиардов кубов газа.
Премьер отметил, что правительство рассчитывает на дополнительные объемы импортного газа от партнеров: США, Великобритании, Норвегии. Также Украина до самого начала отопительного сезона будет заполнять все имеющиеся в стране склады.
Подробнее В "Нафтогазе" озвучили, сколько газа есть в подземных хранилищах на начало октября
Ракетная атака теплоэнергетической инфраструктуры
Шмыгаль подчеркнул, что угроза массовых атак россиян по теплоэнергетической инфраструктуре Украины – один из рисков безопасности, однако заверил, что готовятся ко всем сценариям.
- Во-первых, работаем над защитой критически важных объектов.
- Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии в то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы.
Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем в качестве гуманитарной помощи наших партнеров. Наконец, в крайнем случае разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения. Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока,
– рассказал он.