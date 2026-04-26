Пенсию могут забрать из-за работы: кто рискует потерять выплаты в мае
- Трудоустройство после выхода на пенсию может повлиять на размер или факт получения пенсионных выплат, особенно для специальных пенсий.
- Пенсия по возрасту выплачивается независимо от работы, но специальные пенсии могут претерпеть изменения при возвращении на госслужбу.
Трудоустройство после выхода на пенсию может сказаться на размере или самом факте получения выплат. При отдельных условиях пенсию способны скорректировать или даже временно остановить, однако это зависит от вида и оснований назначения.
Кто не может получать зарплату и пенсию одновременно?
Трудоустройство после выхода на пенсию не всегда гарантирует сохранение всех выплат. В большинстве случаев пенсия продолжает начисляться, однако для отдельных категорий пенсионеров работа может изменить условия получения средств или даже привести к их временному прекращению, говорится в Законе Украины.
Общее правило предусматривает, что пенсия по возрасту выплачивается независимо от факта работы. Человек может одновременно получать и зарплату, и пенсию, в частности даже в государственном секторе. В то же время это не касается всех видов пенсионного обеспечения.
Наибольшие риски возникают в случае так называемых специальных пенсий, в частности для государственных служащих. Если лицо после назначения такой выплаты снова возвращается на госслужбу, условия могут меняться. В некоторых случаях выплату пересматривают или применяют отдельные ограничения.
Стоит ли трудоустраиваться пенсионеру?
Кроме того, влияние может иметь и сам вид пенсии. Например, отдельные категорийные или льготные выплаты предусматривают специфические правила совместимости с трудоустройством. Именно поэтому решение о работе после выхода на пенсию следует принимать с учетом этих нюансов, замечает Пенсионный фонд.
В то же время работа не всегда имеет негативный эффект. Наоборот, она позволяет накапливать дополнительный страховой стаж, что в будущем может стать основанием для перерасчета и увеличения пенсии.
Какие преимущества имеют работающие пенсионеры?
Ключевое преимущество продолжения работы после выхода на пенсию заключается в возможности повышения выплат. Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии, что позволяет учесть дополнительно приобретенный страховой стаж.
В то же время продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию влияет и на размер выплат. За каждый полный год дополнительного страхового стажа предусмотрено повышение пенсии на 1% от базового показателя, что в 2025 году эквивалентно более 23 гривнам в год.