Пенсию могут забрать из-за работы: кто рискует потерять выплаты в мае

Трудоустройство после выхода на пенсию может сказаться на размере или самом факте получения выплат. При отдельных условиях пенсию способны скорректировать или даже временно остановить, однако это зависит от вида и оснований назначения.

Кто не может получать зарплату и пенсию одновременно?

Трудоустройство после выхода на пенсию не всегда гарантирует сохранение всех выплат. В большинстве случаев пенсия продолжает начисляться, однако для отдельных категорий пенсионеров работа может изменить условия получения средств или даже привести к их временному прекращению, говорится в Законе Украины.

Общее правило предусматривает, что пенсия по возрасту выплачивается независимо от факта работы. Человек может одновременно получать и зарплату, и пенсию, в частности даже в государственном секторе. В то же время это не касается всех видов пенсионного обеспечения.

Наибольшие риски возникают в случае так называемых специальных пенсий, в частности для государственных служащих. Если лицо после назначения такой выплаты снова возвращается на госслужбу, условия могут меняться. В некоторых случаях выплату пересматривают или применяют отдельные ограничения.

Стоит ли трудоустраиваться пенсионеру?

Кроме того, влияние может иметь и сам вид пенсии. Например, отдельные категорийные или льготные выплаты предусматривают специфические правила совместимости с трудоустройством. Именно поэтому решение о работе после выхода на пенсию следует принимать с учетом этих нюансов, замечает Пенсионный фонд.

В то же время работа не всегда имеет негативный эффект. Наоборот, она позволяет накапливать дополнительный страховой стаж, что в будущем может стать основанием для перерасчета и увеличения пенсии.

Какие преимущества имеют работающие пенсионеры?