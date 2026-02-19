200 тысяч гривен ежегодно: кто из украинцев получит новую премию Кабмина

Правительство помогает людям в сложной энергетической ситуации, но в то же время в поддержке нуждаются и сами энергетики, которые работают непрерывно. Так, в правительстве ввели новую денежную премию для тех, кто возвращает свет в дома украинцев.

Какую премию планируют платить энергетикам?

О том, как государство будет финансировать новые выплаты энергетикам, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что Правительство приняло решение об учреждении ежегодной Премии Кабмина для работников энергетики.

Так, ежегодно будут назначать до 50 премий, каждая из которых будет состоять из 200 тысяч гривен.

Премьер объяснила решение тем, что энергетики работают круглосуточно, а иногда рискуют своей жизнью, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в дома украинцев.

Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награду,

– говорится в сообщении.

В частности Свириденко сообщила, что финансировать премию будут за средства госбюджета. Выплата станет дополнительной благодарностью государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад.

Что известно о поддержке государства для украинцев?

Владимир Зеленький сообщил, что Украина должна разработать дальнейшие меры для энергетической безопасности в Украине. А сами же люди должны сделать выводы и принять их во внимание для следующих вызовов.

Уже активизированы правительственные программы, поддерживающих как обычных людей, так и украинские бизнесы. Помощь общинам предоставляют определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех общинах сейчас были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимы,

– отметил президент.

В частности он отметил важность резервных источников питания для объектов критической инфраструктуры.

Нужно реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех общинах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса,

– добавил Зеленский.

Поэтому только в сотрудничестве государства с обществом и бизнесом – можно достичь качественных результатов и минимизировать последствия российских атак.

Что известно о ситуации в энергетике?

Ранее представитель НБУ прокомментировал, что дефицит в энергосистеме оказался почти в 2 раза больше ожидаемых прогнозов.

В частности энергокризис ударит по экономике.

А недавно в Киеве вернули тепло в 2 600 домов, однако часть столицы до сих пор остается без отопления. По меньшей мере 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах не могут подключить к услуге из-за критических повреждений на одной из ТЭЦ.