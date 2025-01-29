Субсидию на аренду смогут получить не все: в ПФУ объяснили, кто имеет право на такую помощь

С 29 января вступает в силу постановление Кабмина, которое удостоверяет начало реализации экспериментального проекта о предоставлении субсидий на аренду. Эту помощь получат ВПЛ.

В чем суть субсидии на аренду

ВПЛ смогут получить частичную компенсацию стоимости аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В то же время арендодатели будут иметь такую компенсацию:

налог на доходы физлиц;

или единого налога и военного сбора.

Обратите внимание! Этот экспериментальный проект будет действовать в течение 2 лет. В то же время субсидия назначается только на 6 месяцев.

Кто из ВПЛ имеет право на такую субсидию

Эта субсидия предоставляется лицам, получившим официальный статус ВПЛ и тратящим на аренду более 20% своих совокупных доходов. Дополнительными условиями для получения этой помощи является то, что переселенцы:

потеряли жилье (или оно непригодно для проживания);

переместились из зоны активных боевых действий или оккупированной территории Украины и не имеют собственного жилого помещения на условно безопасной части страны.

Также эта субсидия предоставляется при условии, что:

между арендодателем и арендатором не должно быть родственных связей;

адрес, указан в договоре аренды, это реальный адрес арендатора.

Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от уровня доходов, количества членов семьи, стоимости аренды жилья с учетом корректирующего коэффициента для региона, где расположено арендованное жилье,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Домохозяйство имеет право получать субсидию на ЖКУ и аренду одновременно.

Как подать документы на оформление этой субсидии

Подать документы можно как онлайн, так и оффлайн:

в отделении ПФУ;

в ЦПАУ;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Какие документы для этого нужны:

заявление по установленному образцу;

договор найма жилья;

дополнительные документы, удостоверяющие определенные обстоятельства, например, установление для супругов режима отдельного проживания.

Важно! Если интересы стороны представляет законный представитель, необходимо иметь соответствующую доверенность.