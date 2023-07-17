Надбавка за сверхстаж: как украинцы могут увеличить выплаты

Украинцы, работающие по достижении пенсионного возраста, могут получить повышение выплат на несколько процентов. Всё зависит от отработанных лет.

Как увеличить пенсию

Украинцы, которые продолжили работать после достижения пенсионного возраста (для мужчин – 35 лет, женщин – 30 лет), могут получить дополнительный 1% к выплатам за каждый отработанный год.

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Это регулируется статьей 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Следует отметить, что увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей.

Перерасчет произведут после увольнения человека с работы.

Кому повысили пенсию в июле

В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.

В целом выплаты повысили следующим образом: