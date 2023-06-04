Плюс 4 200 гривен к пенсии: кто из украинцев может рассчитывать на надбавки
Источник:Владимир Вятрович
За особые заслуги политзаключенные коммунистического режима СССР получат прибавки к пенсиям. Сумма составит несколько тысяч гривен. Соответствующее решение было принято нардепами во втором чтении.
В Украине уважают героев
Инициатором законопроекта стал народный депутат Владимир Вятрович. Предоставление доплат к пенсиям предусматривается борцам за независимость Украины, заключенным за свои убеждения.
Читайте также Изменения для пенсионеров в июне: на какие выплаты можно рассчитывать
Украине нужны герои и она их чтит. Политзаключенные коммунистического режима СССР наконец-то получат пенсии за особые заслуги перед Украиной,
– сообщает нардеп.
Не менее важно стало и то, что из закона о пенсиях за особые заслуги перед Украиной в совете изъяли упоминания о советских наградах и званиях.
- Кроме того, больше не будут основанием для назначения пенсий за особые заслуги пребывания на высоких государственных должностях.
Доплаты ко Дню Независимости
В августе, а именно до 24 августа, некоторые пенсионеры в Украине получат немалую надбавку к пенсиям. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований. Однако пока неизвестно, на какую именно сумму им следует рассчитывать.
Напоминаем, что в 2021 году выплаты были на уровне:
- лицам с инвалидностью I группы – 4 421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3 391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Кстати, уже в июне получат сразу за три месяца доплаты продолжающие работать пенсионеры.