Доплаты украинским военным и полицейским: хватит ли на все денег

10 апреля Верховная Рада Украины приняла закон №8312 с поправкой о возвращении военнослужащим, спасателям и полицейским 30 000 гривен надбавок. Возвращение вознаграждения таким образом вызвало критику, ведь еще в январе власти сократили доплаты даже военным из-за нехватки денег.

Хватит ли в бюджете средств на доплаты всем категориям защитников, включая полицейских в тылу, узнавали журналисты 24 Канала.

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Чтобы профинансировать дополнительные расходы, инициаторы поправки к законопроекту предложили установить "потолок" зарплаты на уровне 67 000 гривен всем должностным лицам бюджетных учреждений, включая органы власти. Исключение составляет местное самоуправление, которому не планируется урезать зарплату.

Хватит ли этого на амбициозные выплаты

По словам председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, для возвращения доплат предусмотренных поправкой финансовой возможности нет.

Необходимо 154 миллиарда гривен. Этих средств в бюджете пока нет,

– сказал нардеп.

Он добавил, что правка, принятая Верховной Радой Украины, не имеет практического содержания.

Авторам предложения, не дожидаясь рассмотрения блокирующего постановления Владимира Цабаля, представить соответствующие сбалансированные изменения в закон о бюджете 2023 года, предусмотрев источники финансирования не в размере 2,5 миллиарда из 150 необходимых, а в полном, предусмотренных элементарными правилами математики, объеме.

Экономист Олег Гетман объяснил в комментарии 24 Канала, почему решение о возврате доплат может повлечь за собой еще более серьезные финансовые проблемы для украинцев.

С экономической точки зрения государство может профинансировать все, что угодно. Вопросы в последствиях. Взять и напечатать 180 миллиардов не сложно, но последствия этого будут не очень хорошими для всех граждан Украины. Цена каждого популистического решения – это дополнительная инфляция и негативные для экономики последствия,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Миниобороны рекомендует не увольнять со службы даже тех срочников, которые служат более 2 лет. Вместо этого их должностной оклад предлагают увеличить до 5000 гривен в месяц. В настоящее время эти военнослужащие почти не имеют денежного довольствия (оно составляет от 350 до 700 гривен в месяц).