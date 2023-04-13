Чи вистачить у бюджеті коштів на доплати усім категоріям захисників, включно із поліцейськими у тилу, дізнавалися журналісти 24 Каналу.

Цікаво Поліцейським в тилу можуть повернути 30 тисяч доплати: чому це викликало шквал критики

Задля того, щоб профінансувати додаткові видатки, ініціатори поправки до законопроєкту запропонували встановити "стелю" зарплатні на рівні 67 000 гривень всім посадовцям бюджетних установ, включно з органами влади. Виключення становить місцеве самоврядування, якому не планують урізати зарплатню.

Чи вистачить цього на амбітні виплати

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, для повернення доплат передбачених поправкою наразі фінансової можливості немає.

Необхідно 154 мільярди гривень. Цих коштів у бюджеті наразі немає,

— сказав нардеп.

Він додав, що правка, ухвалена Верховною Радою України, не має практичного змісту.

Авторам пропозиції, не чекаючи розгляду блокуючої постанови Володимира Цабаля, подати відповідні збалансовані зміни до закону про бюджет 2023, передбачивши джерела фінансування не у вигляді 2,5 мільярда з 150 необхідних, а в повному, передбаченими елементарними правилами математики, обсязі.

Економіст Олег Гетман пояснив у коментарі 24 Каналу, чому рішення про повернення доплат може спричинити ще більш серйозні фінансові проблеми для українців.

З економічної точки зору держава може профінансувати все що завгодно. Питання в наслідках. Взяти і надрукувати 180 мільярдів не складно, але наслідки цього будуть не дуже добрими для всіх громадян України. Ціна кожного популістичного рішення – це додаткова інфляція та негативні для економіки наслідки,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Мініоборони рекомендує не звільняти зі служби навіть тих строковиків, які служать понад 2 роки. Натомість їх посадовий оклад пропонують збільшити до 5000 гривень на місяць. Наразі ці військовослужбовці майже не мають грошового забезпечення (воно складає від 350 до 700 гривень на місяць).