Приоритеты бюджета-2023: на что пойдет 85% всех денег
Кабмин одобрил проект бюджета на следующий год. Он отличается от всех предыдущих, потому что готовился в условиях полномасштабной войны.
Так что у нового бюджета будут другие приоритеты. Об этом во время презентации в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал.
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Бюджет 2023 года – это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война – это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать средства, которые у нас есть,
– подчеркнул Шмыгаль.
Приоритеты бюджета-2023
Главным приоритетом является оборона и безопасность Украины. На это планируется направить 1 триллион 136 миллиардов гривен. Это почти половина всего бюджета. Это, в частности:
- зарплаты военных;
- обеспечение армии;
- ремонты и закупки техники и оружия и т.д.
Второй приоритет – социальные программы. На них направят 35% всех расходов, то есть более 800 миллиардов гривен. В частности, на:
- пенсии;
- субсидии;
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплаты внутриперемещенным лицам;
- расходы на медицину и образование.
Важно, что правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается – к примеру, Пенсионный фонд получит дополнительное финансирование более чем в 30 миллиардов гривен.
С каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно,
– подчеркнул премьер.
Что будет с другими расходами
Многие расходы придется сократить. В частности, это касается органов государственной власти – сократят количество чиновников, а оставшимся урежут зарплаты и премии. Следовательно, удастся сэкономить 11,6 миллиарда гривен по сравнению с этим годом.
Зато дополнительные деньги из-за войны получают местные бюджеты – 24 миллиарда гривен. Также будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 миллиардов гривен.
Важные показатели бюджета
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.