"ПриватБанк" планирует продать списанные кредиты: какова сумма задолженности

Безнадежные кредиты физических лиц будут проданы из портфеля "ПриватБанка" до конца года. запланированный на продажу портфель включает потребительские кредиты прошлых лет.

Какая сумма задолженности по кредитам

Как сообщается, "ПриватБанк" решил до конца 2024 года продать права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 миллиарда гривен. Это осуществляется в рамках утвержденной Правительством и НБУ политики сокращения проблемной задолженности государственных банков.

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Отмечается, что это потребительские кредиты прошлых лет, которые были предоставлены физическим лицам без обеспечения. Они уже признаны безнадежными и списаны путем формирования резервов.

! Из портфеля для продажи исключили кредиты, принадлежавшие военнослужащим и мобилизованным лицам.

Для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продажи, "ПриватБанк" продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket, организованный ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины.

! В марте "ПриватБанк" продал через OpenMarket более 79 тысяч безнадежных кредитов на пол миллиарда гривен за 3% стоимости.