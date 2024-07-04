Какая сумма задолженности по кредитам

Как сообщается, "ПриватБанк" решил до конца 2024 года продать права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 миллиарда гривен. Это осуществляется в рамках утвержденной Правительством и НБУ политики сокращения проблемной задолженности государственных банков.

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Отмечается, что это потребительские кредиты прошлых лет, которые были предоставлены физическим лицам без обеспечения. Они уже признаны безнадежными и списаны путем формирования резервов.

Обратите внимание! Из портфеля для продажи исключили кредиты, принадлежавшие военнослужащим и мобилизованным лицам.

Для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продажи, "ПриватБанк" продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket, организованный ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины.

Интересно! В марте "ПриватБанк" продал через OpenMarket более 79 тысяч безнадежных кредитов на пол миллиарда гривен за 3% стоимости.