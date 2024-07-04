Яка сума заборгованості по кредитах

Як повідомляється, "ПриватБанк" вирішив до кінця 2024 року продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 мільярда гривень. Це здійснюється в рамках затвердженої Урядом та НБУ політики скорочення проблемної заборгованості державних банків.

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Зазначається, що це споживчі кредити минулих років, які були надані фізичним особам без забезпечення. Вони вже визнані безнадійними й списані шляхом формування резервів.

Зауважте! З портфеля для продажу виключили кредити, що належали військовослужбовцям та мобілізованим особам.

Для забезпечення максимально чесних та прозорих умов продажу, "ПриватБанк" продовжить реалізацію прав вимог за картковими кредитами фізичних осіб через електронний аукціон OpenMarket, що організований ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.

Цікаво! У березні "ПриватБанк" продав через OpenMarket понад 79 тисяч безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.